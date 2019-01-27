وزارة الدفاع | رابط القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

نستمر معكم متابعينا من المملكة العربية السعودية في متابعة جديد الأخبار ومنها تقديمات وزارة الدفاع والتي تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة على الوظائف برتبة جندي إلى رتبة رقيب بفروع القوات المسلحة بدءا من اليوم الأحد.

نتتاول خلال هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة حول القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، ونتعرف معكم على كافة الشروط المطلوبة خلال سطورنا القادمة.

وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وذلك للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) وحتى (رقيب) بجميع فروع القوات المسلحة بدءا من اليوم 1440/5/21.

القبول والتجنيد الموحد

تتمثل الشروط العامة في كل من:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة .

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

لا يقل عمر المتقدم عن (17) عام وألا يزد عن (40) عاما وألا يكون موظفا بأية جهة حكومية وأن تتوافر في الفرد جميع المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية

ألا يكون قد فصل من إحدى القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية

لابد من اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية بالإضافة لاختبار التخصص

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه حيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم

لا بد وأن يكون المتقدم لائقا طبيا للخدمة العسكرية مع اجتياز جميع إجراءات اختبارات القبول

تقديم وزارة الدفاع

يتم التقديم من خلال بوابة القبول الموحد من هنا