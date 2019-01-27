نتائج الشهادة الإعدادية 2019

اقتربت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية على الانتهاء، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بإسدال الستار على امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 في جميع المحافظات يوم الخميس الموافق 24-1-2019، وبعدها سوف يبدلأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن المواقع التي ستقوم برفع نتيجة الشهادة الإعدادية، وكما تعودتم منا عبر موقع عرب فور نيوز سوف نوافيكم بكل ما هو جديد متعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح في جميع مديريات التربية والتعليم في جميع أنحاء الجمهورية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 26 يناير 2019، وسوف تستغرق عمليات التصحيح ما يقرب من أربعة أيام أو خمسة على الأكثر، وذلك حسب أعداد الطلاب في كل محافظة وأعداد المصححين، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم منشورا رسميا لجميع المصححين بضرورة تحري الدقة الكاملة أثناء القيام بعملية تقدير الدرجات في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم أن موقع اليوم السابع الإلكتروني سوف يقوم بنشر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2019 الخاصة بجميع المحافظات، كما أكدت الوزارة أن هناك مواقع إلكترونية كثير سوف تقوم بنشر نتائج الشهادة الإعدادية مثل موقع وزارة التربية والتعليم وموقع فيتو ومصراوي، ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتائج التيرم الأول فور اعتمادها من خلال الروابط التالية

جدير بالذكر أنه سوف يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية تباعا وليس في وقت واحد.