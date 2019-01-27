رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية ..قريبا اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 ترم اول مديرية التربية والتعليم

يترقب بين الحين والأخر، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، حيث انتهى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بجميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية يوم الخميس الماضي من امتحانات الترم الأول “نصف العام” وبات الجميع ينتظر لحظة طهور نتيجة إعدادية الإسكندرية الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية من هنا “لم تظهر بعد”

وتشمل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بالإسكندرية، بيان بدرجات الطالب في جميع المواد التي أدى فيها امتحان الترم الأول، بالإضافة إلى مجموع الطالب الكلي، وهي مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التربية الدينية، الدراسات، العوم، الرياضيات، التربية الفنية، الحاسب الألي، وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية رسمياً من خلال المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية فور ظهورها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية برقم الجلوس، وتشمل النتيجة جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي إدارة العجمي التعليمية، إدارة سيدي جابر التعليمية، إدارة سيد بشر التعليمية، إدارة الجمرك التعليمية، إدارة شرق، إدارة غرب، إدارة المنتزة، وغيرها.

البوابة الالكترونية لمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

بوابة محافظة الإسكندرية الإلكترونية تتيح العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها خدمة الاستعلام عن نتائج الشهادات برقم الجلوس، حيث يفترض أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بالكامل على أكثر من رابط من خلال البوابة، ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس عبر الرابط أدناه.

يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم في الأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن من خلال تلك المقالة إذا أصبحت نتيجتك متاحة.

وانتهت امتحانات طلبة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية قبل أيام وتحديداً يوم الخميس 24 من يناير وحصلوا الآن على إجازة نصف العام والتي تمتد لأسبوعين.

نتيجة إعدادية الإسكندرية ينتظر عشرات الألاف من الطلبة والطالبات في جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، ونحن سنكون متابعين لأخر أخبار ظهور النتيجة على مدار الساعات القادمة.