بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019| الاثنين نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ترم أول 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي وتطبيق الأزهر الإلكتروني

بعد أن أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور علي خليل في تصريح خاص له الإسبوع الماضي لموقع اليوم السابع أن نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية سوف يتم اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي يوم الخميس الماضي، انتابت الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق بعد تأخر إعلان النتيجة إلى اليوم، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج الأزهر التيرم الأول 2019، ونحن من خلال موقعنا عرب فور نيوز ما زلنا نتابع معكم كل ما هو جديد بشأن إعلان نتيجة الأزهر التيرم الأول 2019

نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

لم يدلي أي مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية أو بمشيخة الأزهر حتى الآن عن السبب الحقيقي لتأخر اعتماد نتائج التيرم الأول 2019 حتى الآن، وإن كانت التكهنات تؤكد أن سبب تأخر اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية حتى الآن يرجع إلى تأخبر بعض المناطق الأزهرية في إرسال النتائج الخاصة بهم إلى مقر الكنترول الرئيسي في محافظة القاهرة، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الأزهر التيرم الأول غدا الاثنين الموافق 28-1-2019.

روابط نتائج الأزهر 2019

هناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي ستقوم برفع ونشر نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019 فور اعتمادها من فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، ومن هذه المواقع

ويعتبر تطبيق الأزهر الإلكتروني عبر الهواتف أحدث خدمة تقدمها مشيخة الأزهر لطلاب الأزهر والتي بدأ تفعيلها أمس السبت فقط.