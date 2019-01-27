نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg وموقع الأزهر التعليمي | خلال ساعات

يترقب طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، بعد أن أوشكت أعمال تصحيح متحانات الشهادة الأزهرية في مختلف اللجان، وحسبما أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “علي خليل”، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية قد تم اعتمادها بالفعل على أن تكون متاحة برقم الجلوس لجميع طلاب المعاهد الأزهرية خلال الساعات القليلة القادمة، وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 برقم الجلوس، ويمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية الحصول على نتيجة الاعدادية والاطلاع على درجات جميع المواد (اللغة العربية الأولى والثانية، التفسير، العلوم، الهندسة، الدراسات الاجتماعية، التوحيد والسيرة، الجبر، القرآن الكريم، اللغة الأجنبية الثانية، الحساب الآلي، الثقافة الإسلامية، التربية الفنية) ومعرفة مجموع درجات الشهادة الاعدادية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

أدى طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية امتحاناتهم في الفترة من الثاني من شهر يناير الحالي وحتى العاشر من ذات الشهر، وفور انتهاء الامتحانات بدأت عمليات تصحيح ومراجعة ورصد درجات الشهادة الاعدادية الأزهرية، استعداداً لإعلانها على بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، بعد أن تم اعتمادها رسمياً، وحسبما أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية فإن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية تم اعتمادها استعداداً لنشرها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية خلال ساعات من الآن، وتصبح النتيجة متاحة للطلبة في المعاهد يوم الأحد الموافق 28 يناير 2019.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية يتم إعلانها رسمياً على مستوى جميع محافظات الجمهورية عبر موقع موحد لكافة طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية، وهو موقع بوابة الأزهر الإلكتروني، وموقع الأزهر التعليمي، يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة برقم الجلوس.

بوابة الأزهر الإلكترونية

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس، يتم متابعة روابط بوابة الأزهر الإلكترونية ورابط موقع الأزهر التعليمي.نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية – بوابة الأزهر الإلكترونية

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية، يتم الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، وإدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك لتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية والدرجات التفصيلية لجميع مواد الاعدادية الأزهرية بعد إعلانها رسمياً خلال ساعات.