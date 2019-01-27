كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائشة بن أحمد تتعاقد على مسلسل "بيت راضي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقدت النجمة عائشة بن أحمد، على المشاركة في بطولة المسلسل الرمضاني "​بيت راضي"، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها في المسلسل خلال الأسبوع المقبل. "بيت راضي" من تأليف محمد سيد بشير، و تُشارك في بطولته مع النجوم مصطفى شعبان، محمود البزاوي، محمد دياب، محمد علي رزق و أخرون.

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