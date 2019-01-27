نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الأحد 27-1-2019 في البنوك سعر اليورو والدرهم الإماراتي وباقي العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الأحد 27-1-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.84 إلى 17.90 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.96 إلى 17.98، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.90 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.97 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.28 للشراء و20.42 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.90 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.90 17.97 3 ساعات بنك البركة 17.89 17.96 شهر واحد بنك الإسكندرية 17.89 17.96 شهر واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.88 17.96 شهرين بنك القاهرة 17.86 17.96 4 شهور البنك الأهلى اليونانى 17.86 17.96 5 شهور بنك التعمير والإسكان 17.86 17.96 4 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.86 17.96 2 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 17.86 17.96 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 17.86 17.97 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.85 17.95 2 ساعتين كريدى أجريكول 17.85 17.95 4 أيام بنك عودة 17.85 17.95 3 ساعات بنك بلوم 17.85 17.95 4 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.85 17.95 4 أيام بنك المشرق 17.85 17.95 4 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.84 17.94 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.84 17.94 3 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 17.84 17.94 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.84 17.94 4 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.84 17.94 4 أيام بنك قناة السويس 17.84 17.94 3 ساعات المصرف المتحد 17.84 17.94 4 أيام البنك المصرى الخليجى 17.84 17.94 1 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.83 17.93 4 أيام البنك الزراعى المصرى 17.79 17.89 أسبوعين البنك الأهلي المصري 17.79 17.89 3 أسابيع بنك مصر 17.79 17.89 4 شهور البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.40 بنك القاهرة أقل سعر للبيع: 20.42 كريدى أجريكول البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك القاهرة 20.40 20.61 4 أسابيع البنك العربى 20.40 20.63 سنة واحدة بنك مصر إيران التنمية 20.34 20.54 2 ساعتين البنك العقاري المصري العربي 20.34 20.52 3 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.31 20.43 4 أيام بنك الإسكندرية 20.29 20.47 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 20.29 20.43 4 أيام اتش اس بى سى HSBC 20.27 20.43 4 أيام بنك بلوم 20.26 20.42 59 دقيقة كريدى أجريكول 20.26 20.42 4 أيام بنك البركة 20.24 20.52 6 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.23 20.48 3 ساعات بنك التعمير والإسكان 20.22 20.56 4 أيام المصرف العربى الدولى 20.19 20.48 3 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 20.17 20.51 2 ساعتين البنك الأهلى اليونانى 20.17 20.51 3 ساعات بنك المشرق 20.17 20.50 1 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 20.17 20.50 3 ساعات بنك عودة 20.16 20.50 3 ساعات المصرف المتحد 20.16 20.48 2 ساعتين بنك الكويت الوطني NBK 20.16 20.49 39 دقيقة بنك الإستثمار العربي AIB 20.16 20.49 3 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 20.16 20.49 2 ساعتين بنك قناة السويس 20.15 20.49 3 ساعات البنك المصرى الخليجى 20.15 20.49 1 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.14 20.47 3 ساعات البنك الأهلي المصري 20.10 20.43 3 ساعات بنك مصر 20.10 20.43 3 ساعات البنك الزراعى المصرى 20.08 20.45 1 ساعة

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مبلغ 4.76 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.79، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.87 للشراء و4.89 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.76 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.72 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.76 4.78 1 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.76 4.79 5 شهور البنك المركزى المصرى 4.76 4.79 4 أيام بنك عودة 4.76 4.79 3 ساعات بنك بلوم 4.76 4.79 59 دقيقة بنك مصر 4.76 4.77 3 ساعات البنك الأهلي المصري 4.76 4.78 3 أسابيع المصرف العربى الدولى 4.76 4.78 3 ساعات بنك القاهرة 4.76 4.79 3 شهور بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.75 4.79 6 أيام البنك الزراعى المصرى 4.75 4.80 7 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 4.75 4.78 4 أيام بنك قناة السويس 4.75 4.79 2 ساعتين مصرف أبوظبى الإسلامى 4.74 4.79 2 ساعتين بنك الإسكندرية 4.74 4.78 أسبوع واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 4.74 4.78 2 ساعتين بنك المشرق 4.74 4.79 1 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.80 3 ساعات كريدى أجريكول 4.74 4.79 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.74 4.78 3 ساعات البنك العقاري المصري العربي 4.74 4.83 3 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.73 4.78 3 ساعات البنك العربي الأفريقي الدولى 4.73 4.79 3 ساعات بنك مصر إيران التنمية 4.73 4.79 2 ساعتين بنك الكويت الوطني NBK 4.73 4.79 4 أيام المصرف المتحد 4.73 4.78 4 أيام بنك التعمير والإسكان 4.70 4.79 8 شهور بنك البركة 4.69 4.83 5 أيام البنك العربى 4.67 4.72 سنة واحدة

سعر الدينار الكويتي

بنك بلوم مصر: 58.80 للشراء، و59.21 للبيع. البنك الأهلي المصري: 58.60 للشراء، و58.97 للبيع. البنك التجاري الدولي: 58.68 للشراء، 59.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.88 للشراء، و4.89 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 4.88 للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الدينار البحريني

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 للشراء، و47.72 للبيع. بنك الإسكندرية: 46.59 للشراء، و47.62 للبيع.

سعر الريال العماني

بنك الإسكندرية: 46.17 للشراء، و46.63 للبيع. البنك الأهلي المصري: 46.18 جنيه للشراء، و46.44 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك عودة: 4.90 للشراء، و4.93 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

استقرار سعر العملات اليوم الأحد 27-1-2019 في البنوك، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.85 للشراء، و17.95 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 20.11 للشراء، وسجل سعر البيع 20.38، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.76، بينما سجل سعر البيع 4.79، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

الأحد 27-1-2019 في البنوك، حيث سجل متوسط 17.85 للشراء، و17.95 للبيع، بينما سجل 20.11 للشراء، وسجل سعر البيع 20.38، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. ثبات سعر الدولار اليوم في معظم البنوك المصرية عند نفس القيم منذ تعاملات الأمس.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.