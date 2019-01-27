شاهد: فيديو اباحي يثير غضب رانيا يوسف وخالد يوسف

صرحت الفنانة رانيا يوسف والمخرج خالد يوسف، يوم السبت، حول الفيديو "الاباحي" المتداول والمنسوب لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال المخرج المصري إنه يتعرض لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهه بكل السبل" موضحًا: " الحملة بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن، وإن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، لأنني أؤمن بأننا دولة قانون".

وأضاف يوسف: "أطالب أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات، والتي من شأنها الكشف عن من هم الذين يقومون بنشر وتداول هذه المواد، ومن يقف خلفهم بالتمويل، وما هي أغراضهم".

بدوره أعلن المكتب الإعلامي لرانيا يوسف، "أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات".