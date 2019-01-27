كورة اون لاين hd مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع في الليغا الاسبانية الريال واسبانيول مباشر

نرصد إليكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر يلا شوت اليوم الاحد 27 يناير 2019، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم، وسيتم إقامة اللقاء على استاد كورنيلا آل برات الذي يتسع إلى أكثر من 40 ألف متفرج ومتابع، لقاء مرتقب من الجماهير في الوطن العربي بالكامل، ومن خلال تلك المقال سوف نوفر لكم البث الحي أون لاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول دون تقطيع وبجودة مميزة لكافة المتابعين.

مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر

وسيبدأ موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم 27-1-2019 في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وسيكون بإمكان جميع عاشقي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت اتش دي 3، وسيتولى التعليق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وكما تعودتم دائماً من خلال موقع عرب فور نيوز سنضيف رابط يلا شوت كورة لايف يوتيوب لمشاهدة المباراة بدون انقطاع وبجودة مميزة تناسب الجميع بمشيئة الله.مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول كورة اون لاين

ريال مدريد واسبانيول اون لاين

وسيحاول الملكي تحقيق الفوز باللقاء من أجل مصالحة جماهيره خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال للفريق منذ إنطلاقة الموسم، حيث يأمل في ملاحقة برشلونة متصدر الترتيب على الرغم من صعوبة ذلك، ريال مدريد لم يتعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع أى من اللاعبين حتى الآن سوى إبراهيم دياز من مانشستر سيتي، وسيخوض تلك المباراة بالتشكيلة المثالية.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم

نرجو من كل المتابعين تحديث الصفحة بشكل مستمر قبل انطلاق المباراة والتي ستبدأ في التاسعة و45 دقيقة مساءا، حيث سنقوم بوضع رابط مشاهدة يوتيوب أونلاين من أجل الاستمتاع بالمواجهة المثيرة.

سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي من المتوقع أن يبدأ مواجهة إسبانيول بتشكيلة مميزة من اللاعبين نظراً لصعوبة المنافس، وعلى الأرجح ستكون كالآتي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع: كارفاخال – سيرخيو راموس – فاران – ريجليون، خط الوسط: كاسيميرو– سيبايوس– مودريتش، خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – فاسكيز- كريم بنزيما.

ومن خلال تلك المواجهة يأمل الملكي في رد إعتباره على هذا الملعب تحديداً، وذلك بعد أن تمكن إسبانيول من هزيمته عليه الموسم الماضي بهدف دون رد.