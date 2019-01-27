رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الأسكندرية 2019 عبر البوابة الالكترونية برقم الجلوس قريبا

ننقل لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية 2019 الترم الأول من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة الأسكندرية، كان طلاب الشهادة الاعدادية قد انتهت من امتحانات مواد اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والدراسات والرياضيات والتربية الفنية والحاسب الألي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الاسكندرية 2019

رابط البوابة الالكترونية لنتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الاسكندرية 2019 من هنا (لم تظهر بعد)

يواصل كنترول الشهادة الاعدادية فى محافظة الاسكندرية أعمال التصحيح المستمرة ثم المراجعة تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الاسكندرية فى الترم الأول عقب اعتماد النتيجة من وكيل وزارة التربية والتعليم فى الاسكندرية وكذلك من محافظ الاسكندرية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية بالترم الأول من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع وسوف نقوم بمساعدة كل الطلاب فى معرفة النتيجة عقب اعتمادها رسميا، وتتيح البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية كل عام عدة روابط للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

هذا ونرد على مختلف الاستفسارات لكل الطلاب حول نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية وبشكل منتظم لحين ظهور واعلان النتائج رسميا، وكانت امتحانات الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية كانت فى مستوى الطالب المتوسط ولم تشهد الامتحانات أي صعوبة.

هذا ويترقب الطلاب اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول بمحافظة الاسكندرية لكل الطلاب، وننشر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية فى الترم الأول لكل الطلاب فور اعتمادها رسميا.