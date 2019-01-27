“هنا” بوابة القاهرة التعليمية .. نتيجة الطلاب 2019 بالقاهرة المرحلة الابتدائية والإعدادية بوابة التعليم الأساسي

نضع لكم رابط إلكتروني يتم منه الاستعلام عن نتائج طلاب محافظة القاهرة بالمراحل التعليمية المختلفة عبر رابط مباشر بوابة القاهرة التعليمية لنتائج جميع المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، والمخصص لاستخراجها بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة، حيث يتم استخراج نتائج المرحلة الابتدائية لكل من الصف الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الأول، وكذلك نتيجة الصف الأول الإعدادي، والثاني، والشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2019 الترم الأول، عبر بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة.

المحافظة الوحيدة التي أنشأت موقع إلكتروني بوابة القاهرة التعليمية والذي يسمى كذلك بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة، لتجميع كافة نتائج الطلاب بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة في مكان واحد، حيث يستعلم عن الصفوف الابتدائية بالرقم القومي، ونتيجة الشهادة الابتدائية، ونتائج المرحلة ألإعدادية برقم الجلوس.

بوابة القاهرة التعليمية

نقدم لكم رابط بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، والذي يتم منه الاستعلام عن نتائج الطلاب 2019 برقم الجلوس للشهادة الإعدادية، التي اقترب الانتهاء من الامتحانات، وينتظرون الطلاب بجميع الإدارات التعليمية اعتماد محافظة القاهرة للنتيجة.بوابة القاهرة التعليمية

وهذا رابط مباشر لمعرفة النتائج.

والذي يتم الاستعلام عن نتيجة الطلاب 2019 بالقاهرة من اختيار المرحلة الدراسية، من خلال الضغط على الأيقونات التي تتضمن:

نتيجة مراحل النقل الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن الدخول على الرابط المباشر ذلك يتم الاستعلام عن كافة نتائج المراحل التعليمية لمراحل النقل ومراحل الشهادة الإعدادية.