بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج |نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الأول برقم الجلوس

نقدم لطلاب المعاهد الأزهرية في أنحاء مصر رابط مباشر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 الترم الأول، والتي ينتظر الطلاب رفعها برقم الجلوس، وينتظر الآن ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019، عبر رابط بوابة الأزهر 2019 الترم الأول، وسبق واعلن ظهورها الخميس 24 يناير 2019، ولكن لم تعلنها مشيخة الأزهر، والذي يتم الاستعلام عن نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في آن واحد.

ومن خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، يتم استخراج نتائج طلاب الأزهر 2019 برقم الجلوس موقع الأزهر التعليمي الذي يستخرج منه نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول لعام 2019 لكل مرحلة، وكذلك لشهادة القراءات.

نتائج طلاب الأزهر الترم الأول 2019

ومتابعة مستمرة لاطمئنان طلابنا بالأزهر الشريف عن معرفة نتائج المراحل التعليمية الهامة في مسيرتهم نحو التعليم، والآن البحث عن نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 فنقدم لكم طريقة الحصول على نتائج طلاب الأزهر الترم الأول 2019 بعد اعتماد كيل الأزهر الشريف للنتائج، والذي سيعقد مؤتمر صحفي بذلك.

رابط بالموقع التعليمي للنتائج بوابة الأزهر الشريف

من خلال الدخول على الموقع التعليمي للبوابة الرسمية بالأزهر الشريف يتم الاستعلام عن نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2018 وكذلك نتائج القراءات حال رفعها بالموقع، من خلال الدخول على:

أيقونة الطالب في الشريط العلوي

حال الوقوف عليها يظهر بها خانة نتائج الامتحانات

بالضغط عليها تدخلنا الصفحة التي بها رابط (( الآن نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية ))

الضغط على الرابط تجدون أيقونة لكل مرحلة تعليمية

يتم من الدخول عليها كتابة رقم الجلوس وتظهر النتائج شاملة الدرجة النهائية ودرجة كل مادة

ولكن الموقع يذكر في حينها يجب اللجوء إلى المدرسة للحصول على النتيجة والتأكد منها

فيديو توضيحي لاستخراج النتائج

رابط الموقع التعليمي بوابة الأزهر الإلكترونية

نضع لكم رابط بوابة الازهر الالكترونية ومنها يتم معرفة نتائج التعليم الأزهري حال رفع نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 وكافة ما يهم التعليم الأزهري، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع، ومن يرغب بالنتائج يراسلنا برقم الجلوس للمساعدة حال رفعها والإعلان عنها.

ومازال البحث عن موعد رفع نتيجة الأزهر الترم الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 عبر المواقع الرسمية المخصصة للنتائج.