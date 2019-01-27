“رابط azhar.eg “نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

متابعة موقع “عرب فور نيو” المخصص في البحث عن أخبار التعليم، للتيسير على الطلاب بجميع مراحل التعليم لمعرفة نتائجهم، ومن ضمن تلك النتائج الآن ينتظر الطلبة بالمعاهد الأزهرية رفع نتائج الترم الأول 2019، وإعلان مشيخة الأزهر الشريف موعد عقد مؤتمر صحفي لشيخ الأزهر للإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، والتي يتم رفعها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، حيث انتهت امتحانات الترم الأول في الصف السادس الابتدائي الأزهري يوم 9 يناير، وقامت لجنة الامتحانات بتصحيح الأوراق للطلبة والطالبات بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية من اليوم التالي 10 يناير 2019.

نتابع معكم طلبة وطالبات الأزهر الشريف رفع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 وكذلك الإعدادية والقراءات الفصل الدراسي الأول 2019، حيث يتم رفع ثلاث أيقونات للنتائج كل مرحلة أيقونة، بالدخول عليها وكتابة رقم الجلوس سوف تظهر النتيجة شاملة كافة المواد والمجموع الكلي.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري سوف تعلن عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، من الدخول على هذا الرابط ستجدون رابط أعلى الصفحة حاليا به نتيجة الثانوية الأزهرية، وعقب الانتهاء من رفع النتائج سوف تظهر أيقونة نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول،في ذات المكان كما بالصورة التالية:

ومن المقرر رفع نتائج الشهادات الثلاثة برقم الجلوس:

نتيجة القراءات 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية

من المنتظر رفع النتائج ، ولكن ورد أنباء على تأخير النتائج وظهورها الأسبوع الحالي، وما زال البحث عن الخبر الصحيح، والموعد الرسمي الذي ستعلن فيه النتائج برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج