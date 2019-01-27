أحوال الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 27/1/2019

تحذر الأرصاد الجوية المواطنين من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة و تنخفض درجات الحرارة بمعدل أربع أو خمس درجات، مما يجعل الطقس مائل للبرود على محافظات الشمال وشمال الصعيد خاصةً في فتره الليل يصبح الطقس شديد البرودة، كما تزيد حركة الرياح الجنوبية الغربية بشكل كبير وتكون محملة بالأتربة والرمال.

أما عن السحب تتكون السحب الكثيفة المنخفضة في المناطق الساحلية ومن المتوقع سقوط الأمطار، كما تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر.

كما صرح رئيس هيئه الأرصاد دكتور أحمد عبد العال من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة من 9 إلى 10 درجات في الصعيد، مما يجعل الطقس شديد البرودة.

أما بالنسبة لسرعة الرياح في المناطق الساحلية تهب رياح متوسطة خفيفة على كلاً من البحر الأحمر والبحر المتوسط وعن حركة الأمواج فنجدها هادئة مستقرة في البحر المتوسط وارتفاع الموجة لا يزيد عن 2 ونصف متر ، وعلى العكس فحركة الأمواج في البحر الأحمر مضطربة غير مستقرة وتتراوح مابين مترين و2ونصف متر ارتفاع.

درجات الحرارة اليوم وفق بيان هيئه الأرصاد الجوية