موعد حفلة “الكينج” محمد منير في عيد الحب وأسعار التذاكر

نقدم اليوم أهم التفاصيل عن حفل الكينج ” محمد منير” حيث من المقرر أن يقدم المطرب محمد منير حفل غنائي يوم 15 فبراير المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، كما يحتفل أيضاً بطرح ألبومة الجديد “وطن” وقد تم تحديد قاعة المنارة في التجمع الخامس مكان لإقامة الحفل.

و سوف يقدم الكينج باقة من أجمل أغانية التي يعشقها الجمهور بالإضافة إلى أغاني من ألبومة الجديد” وطن”.

أسعار تذاكر حفل منير

وقد تم تحديد ثلاث فئات من أسعار التذاكر للحفل سوف يتم طرحها بمنافذ البيع المخصصة لبيع تذاكر الحفلات وأسعارها كالتالي : 250 جنية فئة أولى وسعر الفئة الثانية 500 جنية أما عن سعر الفئة الثالثة 750 جنية .

وجدير بالذكر أن” الكينج” محمد منير يستعد لطرح البومة الجديد” وطن” في الأيام المقبلة وقد قام بطرح أربع أغنيات منه حتى الآن، و سوف يقوم بطرح أغنية جديده الأسبوع المقبل.