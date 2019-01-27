تردد قناة إم بي سي ماكس mbc max على نايل سات وعرب سات وتوقيت عرض فيلم Dear John الليلة

تردد قناة إم بي سي ماكس mbc max أحد أهم ترددات قنوات الأفلام الأجنبية في الوطن العربي، تهتم قناة إم بي سي ماكس بتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية مع تقديم متابعات حية لأهم وأخر أخبار السينما العالمية من حيث إيرادات الأفلام وأخبار النجوم وغير ذلك، إذ تمتلك الأفلام الأجنبية الكثير من الجمهور في الشرق الأوسط وهوا ما نجحت القناة في استثماره لصالحها من أجل تكوين قاعدتها الجماهيرية التي ترتكز عليها الآن، فقد أصبح تردد قناة إم بي سي ماكس من أهم ترددات القنوات المقدمة للأفلام الأجنبية حاليا.

تتبع القناة مجموعة قنوات mbc السعودية التي تصنف حاليا باعتبارها من أهم الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط، هذه التبعية لهذا الكيان الكبير كان من أهم العوامل التي وضعت تردد قناة إم بي سي ماكس على نايل سات وعرب سات في دائرة اهتمام كل عشاق الأفلام الأجنبية، تابعونا فيما يلي للتعرف على أحدث ترددات mbc max على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة إم بي سي ماكس 2018

نعرض لكل محبي وعشاق الأفلام الأجنبية فيما يلي بيان بجميع ترددات قناة إم بي سي ماكس وفقا لأخر تحديث عن شهر يونيو 2018.

تردد القناة القمر الصناعي معدل الترميز القطبية معامل التصحيح 11938 نايل سات 27500 v 3/4 11919 عرب سات 27500 v 3/4

لم يتبقى سوى أن تقوموا باستقبال تردد قناة إم بي سي ماكس كما ورد في الأعلى لمتابعة أقوى وأحدث الأفلام الأجنبية.

مجموعة قنوات mbc

تسعى دائما مجموعه قنوات mbc لأن تقدم لمتابعيها كل ما يهمهم في شتى المجالات، إذ تحتوي القناة على عدد كبير من القنوات منها ما يهتم بالأفلام مثل قناة إم بي سي أكشن وقناة إم بي سي بوليود، كذلك يوجد قناة الأطفال mbc3، وبجانب هذا توجد القنوات العامة والمنوعة مثل قناة إم بي سي مصر وقناة إم بي سي دراما وغيرها، هذا التنوع المشهود للمجموعة كان دوما من أهم أسباب انتشار تردداتها وبالتبعية نشر تردد قناة إم بي سي ماكس الذي أصبح من أهم ترددات القنوات الأجنبية في الشرق الأوسط. تردد قناة إم بي سي ماكس mbc max على نايل سات وعرب سات

جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس

تعرض عليكم فيما يلي بيان بمواعيد أفلام قناة إم بي سي ماكس ليوم 27 يناير 2019 بتوقيت السعودية.

Dear John 10:00pm Never Let Me Go 12:00am Films & Stars 01:40am The Last Days on Mars 02:05am The Adjustment Bureau 04:00am Minority Report 06:00am Never Let Me Go 08:30am Films & Stars 10:06am Me Before You 10:30am Dear John 12:30pm A Long Way Down 02:30pm Celebrity Scoop 04:04pm November Man 04:30pm Survivor 06:25pm Scoop with Raya 08:00pm Snitch 08:35pm Bus 657 10:30pm

قناة إم بي سي ماكس

تكتسب الأفلام الأجنبية يوما بعد يوما جماهيرية وشعبية كبيرة وهوا الأمر الذي أدركه القائمين على العمل في مجموعة قنوات mbc السعودية، فعملوا على تخصيص مجموعة من القنوات لعرض الأفلام الأجنبية المترجمة فقط ومن أبرزها بطبيعة الحال قناة mbc max إم بي سي ماكس، هذه الشعبية والجمهور المحب للأفلام الأجنبية كان هوا السبب الرئيسي وراء جعل تردد قناة إم بي سي ماكس على نايل سات وعرب سات محط أنظار كل متابعي أفلام هوليود، بجانب هذا تتسم القناة بمجموعة من المميزات أبرزها تقديمها للأفلام على مدار اليوم دون انقطاع، كما تميزت قناة إم بي سي ماكس أيضا بتقديم أحدث الأفلام الأجنبية وأكثرها تشويقا بصورة مستمرة.

قدمنا لكل متابعينا فيما مضي أحدث ترددات قناة إم بي سي ماكس وفقا لأخر تحديث على الموقع الرسمي للقناة، كما عرضنا بيان بجدول مواعيد الأفلام المقدمة على القناة اليوم، ودوما ما يسعدنا استقبال كافة الأسئلة والاستفسارات بخصوص تردد قناة إم بي سي ماكس عن طريق التعليقات.