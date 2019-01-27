نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول رابط نتيجة “الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول، يبحث عنها طلاب الصف الثالث الاعدادى، الذين أنهوا امتحاناتهم الأسبوع الماضى، على مستولى جميع الادارات فى الشرقية، ادارة فاقوس و بلبيس و منيا القمح و الزقازيق وكفر صقر و و أبوحماد و أولاد صقر و الصالحية ، وقد بدأت أعمال كنترول الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، فى تصحيح الامتحانات، ومن المتوقع ظهور النتيجة الأسبوع المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول

بدأ اليوم السبت 26 يناير 2019، أعمال الكنترول الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية، وسوف يستمر تصحيح الامتحانات، ويتبعها المراجعة ورصد الدرجات، و يمكن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة الشرقية معرفة نتيجتهم من خلال هذا الرابط و ذلك فور الاعلان عن النتيجة.