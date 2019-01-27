“أدخل رقمك” نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 الترم الأول أسوان بالاسم ورقم الجلوس .. لينكات لجميع المحافظات

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 الترم الأول أسوان بالاسم ورقم الجلوس ينتظرها الطلاب وخاصة الذين أدوا امتحاناتهم خلال الأيام الماضية ويبحثون عنها في كل البوابات والمواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، فيما تواصل الامتحانات سيرها لطلاب الصفوف الدراسية الباقية في المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الأول 2019 وهما الصف الرابع الإبتدائي والصف الخامس الإبتدائي والصف السادس الإبتدائى وسوف نقدم متابعة مستمرة عن العملية الامتحانية كما نعلن عن نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الترم الأول أسوان بالاسم ورقم الجلوس والتى متوقع ظهورها في أول سبوع من شهر فبراير حيث ينتهى ماراثون امتحانات الإبتدائية بالكامل على منتصف شهر يناير الحالي.
نتيجة الابتدائية 2019 بأسوان
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية التعليم بأسوان، أن جميع طلاب وطالبات فى الصف السادس الإبتدائى الفصل الدراسي الأول أن الامتحانات تسير بسلام وأمان من عدم وجود أى شكاوى او مخالفات من عملية سير الامتحانات للشهادة الإبتدائية الترم الأول، مؤكدة على أن نتيجة الشهاد الإبتدائية 2019 الترم الأول محافظة أسوان سوف تظهر في موعدها المحدد بالاسم ورقم الجلوس دون تأخير وسوف يتم الإعلان عن الموعد النهائي لظهور النتيجة عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لجميع الطلاب.
وأشارت إلى أن عمليات المراجعة تتم بدقة شديدة ويشرف عليها موجهين في مختلف المواد الدراسية حتى لايحدث خلل في التصحيح ويأخذ الطلاب درجاتهم كاملة دون إهمال في التصحيح يضر بمصحلة الطالب.
نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الترم الأول أسوان
إليكم ربط نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الترم الأول أسوان من هنا
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