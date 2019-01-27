تراند اليوم : نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019

نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019 ،و جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات المصرية ينتظرون ظهور النتائج بفارغ الصبر، وذلك بعدما صرح مصدر مسؤول في الوزارة أن النتائج أصبحت جاهزة وهي الان متوفره عبر الكنترول التابع لوزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية مصر العربية، وفي هذه الفقرة سنضع بين أيديكم كافة نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2019 وفي جميع المحافظات المصرية: محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنيا، محافظة الفيوم، محافظة السويس، محافظة قنا، محافظة الدقهلية، محافظة المنوفية، محافظة اسيوط، محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، ادارة حلوان التعليمية، ادارة 6 اكتوبر التعليمية، محافظة الاسماعيلية، محافظة مطروح، محافظة دمياط، محافظة اسوان محافظة بورسعيد، محافظة بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة البحيرة، محافظة البحر الاحمر، محافظة الجيزة.

نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 رابط الاستعلام برقم الجلوس

صرح مصدر رفيع المستوى بوزارة التربية والتعليم لمراسل صحيفة وطن ان نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المصرية باتت جاهزة وهي الأن متوفرة عبر الكنترول التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث من المتوقع ان يتم الإعلان عن النتائج في الساعات القريبة المقبلة، وبإمكان جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة لكافة المراحل الإعدادية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الذي تنتمي إليه محافظتكم، حيث أشار هذا المصدر الذي رفض الإعلان عن أسمه أن لجان التصحيح أنهت تصحيح كافة أوراق الطلاب والطالبات لهذه المرحلة الإعدادية قبل نحو أسبوع تقريباً، ونوه الي ان إجرائات التصحيح أجريت علي أكمل وجه من قبل اللجنة المشرفة علي هذا الأمر، وهذا الأمر يعد من ضمن الأمور التي عملت عليها الإدارة التعليمية بهدف أساسي في الجمهورية، والتحسن التعليمي بات ملحوظاً بشكل كبير، والفضل يرجع الي جهود الوزارة المبذولة في الأونة الأخيرة.

رابط الإستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الاول بالاسم 2019

في هذه الأيام يبحث الكثير من أبنائنا الطلاب عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى وعن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019، حيث يوجد الكثير من المواقع الإخبارية وغيرة الإخبارية توقم في هذه الأيام بنشر العديد من الجمهورات التي تتحدث عن انها توفر نتائج الشهادة الإعدادية للترم الاول من هذا العام الدراسي 2017-2019، وبجميع المحافظات المصرية، ولكننا نؤكد لكم عبر موقع الجمهور، ان نتائج الصف الشهادة الإعدادية بجميع المراحل منها الاول إعدادي والثاني إعدادي والثالث إعدادي لم تظهر نتائجها بعد، وان جميع المواقع التي تحدثنا عنها سابقاً، هدفها جذب إنتباهكم لزيارة مواقعها، ولذلك إستوجب علينا ان ننوه لكم عدم تصديق هذه المواقع لاننا نؤكد لكم أن النتائج لم تظهر بعد، ونشيد بكم متابعية مواقع وزارة التربية والتعليم الرسمية لأنها المواقع الرسمية والوحيدة التي ستنفرد في نشر النتائج فور الإعلان عنها.

روابط نتائج الشهادة لاعدادية الترم الاول بكافة المحافظات 2019

الي من يبحث عن نتائج الشهادة الإعدادية اليكم هنا روابط جميع المحافظات المصرية التي إعلنت عن نتائج الصف الثالث الاعداد، حيث يوفر لكم موقع الجمهور كافة روابط مواقع وزارات التربية والتعليم العالي بجميع المحافظات، فكل ما عليكم هو الضغط علي رابط المحافظة التي تبعون إليها والإستعلام بأنفسكم عن النتائج، فمن المتوقع ظهورها خلال السعات القليلة المقبلة.

وفي الأغلب لم تظهر نتائج الصف الثالث الاعدادي حتي هذه اللحظة كما هم موضح في الرابط التي نشرناها لكم في الأعلى، ولكن ننوه لكم أن النتائج سوف تظهر خلال الساعات القريبة المقبلة، ولهذا يجب عليها الإنتظار قليلاً حتي يتم إعتمام النتائج ونشرها من قبل وزارة التربية والتعليم، ونشيد بكم متابعة موقع الجمهور بإستمرار، لاننا سوف نوفر لكم النتائج فور الإعلان عنها وإعتمادها عبر مواقع الوزارة وذلك في جميع المحافظات المصرية وبجميع الإدارات التعليمية التي تتبع لها كل محافظة من المحافظات المصرية.