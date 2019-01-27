الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب من خلال الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن تواجد خدمة الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة لكل المواطنين بمصر، وتقوم الشركة بتقديم الكثير من الخدمات الأخري.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن توافر خدمة دفع قيمة الفاتورة من خلال خدمة فوري، والخدمة متوفرة في جميع محافظات مصر.

الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب لشهر يناير 2019

للاستعلام عن فاتورة مياه الشرب لشهر يناير لابد أولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ثم إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب.

ثم إدخال اسم العميل أو رقم العداد.

روابط شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبعض محافظات مصر

شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة كفر الشيخ.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي للقاهرة الكبري.

شركة مياه الشرب لمحافظة الدقهلية.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة الإسكندرية.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة المنوفية.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة أسوان.