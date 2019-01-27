“الإنتاج الحربي” تعلن عن تفاصيل أول مصنع مصري لإنتاج النجيل الصناعي

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن إنشاء أول مصنع للنجيل الصناعي بمصر والشرق الأوسط، وأشارت أنه سيتم افتتاحه خلال أيام، في إطار اهتمام الدولة بالشباب، وإنشاء ملاعب ومنشآت رياضية حديثة، ومن أبرز تفاصيل المصنع ما يلي:

يقوم المصنع بإنتاج النجيل الصناعي المستخدم في الملاعب الرياضية بكافة أنواعها. متخصص بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الفراغات العمرانية الحضرية، والحدائق، بالتزامن مع اهتمم الدولة بالملاعب وتطوير الأندية ومراكز الشباب، وإقامة المدن الرياضية، والثورة الرياضية على مستوى المحافظات. يساهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري حدائق الملاعب التي تتضمن نجيل طبيعي. معدل العمالة بالمصنع 80 عامل، من محاسبين وإداريين وتجاريين، بالإضافة إلى 15 شاب من أوائل الجامعات المصرية. يحقق المصنع الاكتفاء الذاتي من النجيل الصناعي لمصر، ويوفر العملة الصعبة للحد من الاستيراد، كما يتم التخطيط لتصدير الفائض منه للدول العربية والإفريقية.