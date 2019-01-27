أسعار الدواجن اليوم الاحد 27 يناير 2019 في البورصة المصرية تحديث سعر الفراخ وكرتونة البيض بالاسواق

سنطلع من خلال المقالة على أسعار الدواجن اليوم الاحد 27 يناير في مصر، حيث أن الأسعار تشهد استقرار اليوم وخلال الأيام الماضية والتغييرات طفيفة للغاية نتيجة زيادة المعروض قلة الطلب، وهو الأمر الذي يعاني منه سوق الدواجن في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن المصري كما اكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

النوع السعر بالجنية للمستهلك

لحم أبيض 26 للكيلو لحم ساسو 34 للكيلو لحم بلدي 35.0 للكيلو كتكوت أبيض من3 إلى 5 جنيهاً

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.6 مليون طن في العام الواحد، وبالرغم من هذا الإنتاج الضخم إلا أن البلاد بحاجة لإستيراد من3% إلى 3.5% سنوياً لسد الحاجة، وهذا المعدل شهد انخفاضاً خلال العامين الأخريين.

تحديث أسعار الفراخ والبيض الاحد.

اسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن صعود كبير في أسعارها نتيجة زيادة الإقبال على الشراء خلال اليومين الأخرين، وارتفع سعر كيلو الدواجن جنية واحد في المزرعة اليوم الثلاثاء، وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع ليسجل 22 جنيها تسليم مزارع.