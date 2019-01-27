كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نيرمين ماهر تنضم لأسرة مسلسل "فكرة بمليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النجمة نيرمين ماهر إنها قد انضمت مؤخرًا لفريق عمل ونخبة من نجوم الفن لمسلسل "فكرة بمليون جنيه".

وأكدت نيرمين، في تصريحات خاصة‘أنها تجسد شخصية كوميدية جديدة مختلفة بالنسبة لها.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي عبد المقصود، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان وإنتاج صادق الصباح، وبطولة علي ربيع، وصابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وندى عادل، وخالد كمال، ومحمد محمود.

وعن تجربتها في المسرح قالت نرمين أنها قدمت مسرحية كوميدية"البقية في حماتك" مع الفنان سامح حسين والفنانة ايمان السيد وأعربت عن سعادتها بهذه التجربة التي أكسبتها جرأة وثقة ،وأوضحت أنها غير مستعدة في الفترة الحالية لتكرار تجربة الوقوف على المسرح لأنها تتطلب فراغ تام.

وأوضحت نيرمين أنها تقوم برفض أعمال كثيرة تعرض عليها بسبب عدم اقتناعها بالأدوار فهي ترفض العمل لمجرد التواجد فهي تضع خطوط حمراء في أدوارها لا يمكن تخطيها خاصة بعد زواجها.