تراند اليوم : مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 133 مترجم كاملة موقع النور

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و ارطغرل هومسلسل تاريخي وقائعه حقيقية بطولةالممثل إنجين ألتان دوزياتانبدور(أرطغرل ) الممثلة سراء بيلقيتش(حليمة خاتون)والممثل هوليا دارجان (هايماه) وكثير من الممثلين الكبار شاركو في التمثيل تدور احداث القصة في القرن الثالث عشر في ضعف الخلافة العباسية وهي كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن المسلمين في كل مكان حتى جاء حم قائدهم قائد قبيلة قابي وهي قبيلة مكونة من 400 مخيم كان اسلافة ويبتعدون من الظلم كان المغول والروم يهتكون بالمسلمين والعالم بانتظار بطل يقف في وجه الظلم والكفار قائد لهم الى الخيروالقوة التي كان بها المسلمين جاء القائد ارطغرل وهوابن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الي كبرت وتوسعت كان شجاعاً ولايخاف العدو ووحد بين صفوف المسلمين لكي يواجهو الظلم احداث ملحمية وصراعات قوية يقودها القائد ارتغرل.

وعرضت قناة trt التركية وموقع النور ارطغرل 132 الجزء الخامس ،حيث واصل ارطغرل في الحلقة 132 من الجزء الخامس صراعه للحفاظ على استقرار موطن عشيرته في سوغوت بعيداً عن الأخطار القادمة من المغول والصليبين.