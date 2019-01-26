تصريحات رئيس قطاع التعليم عن واقعة أختفاء ورق إجابات الطلاب بالمدرسة الإعدادية ببني سويف

صرح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة والتعليم دكتور رضا حجازي بشأن واقعة فقدان أوراق إجابات طلاب مدرسة “بدر” الإعدادية بمحافظة بني سويف، أن السيد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي قد أمر بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية للمتابعة من أجل أن يتم بحث الموقف بعناية فائقة وعمل متابعة الميدانية.

وأضاف “حجازي” أن حقوق الطلاب الذين فقدت أوراق إجابتهم في مادتي الدراسات الاجتماعية و التربية الفنية مكفولة ومحمية من الجهة القانونية، وإن الوزارة تسعى جاهدة لحماية حقوق جميع الطلاب .

كما وضح “حجازي” أن أجمالي ما فقد من أوراق إجابات الطلاب لامتحانات المادتين عبارة عن : (98 ورقة إجابة من أوراق إجابات طلاب الانتظام و 3 ورقات إجابة من أوراق طلاب المنازل.

وعلى اثر ذلك تم أيقاف محمد عبد اللطيف مراقب أول لجنة مدرسة “بدر الإعدادية” التابعة لمديرية الفشن التعليمية، كما تم أيقاف مدير مدرسة “عبد الرحمن بن عوف” الإعدادية الذي كان مكلف بالعمل كرئيس لجنة الامتحانات في مدرسة” بدر” الإعدادية التي حدث بها الواقعة وسيظل قرار الوقف عن العمل مستمر لمده ثلاث شهور وتستمر النيابة بالتحقيق في الواقعة.