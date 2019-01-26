موقع نظام نور المركزي: بداية إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين

يبدأ موقع نظام نور المركزي يوم الأحد 2-6-1440 فتح أبوابه من أجل إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين، كما من المقرر، أن تتم عملية طباعة استمارة النقل وكافة التقارير التجميعية والتفصيلية بتاريخ 16-6-2019، كما من المفترض أن يتم إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي على موقع نور يوم 7-7-1440، ومن الجانب الآخر، طالبت وزارة التربية والتعليم الجميع بالالتزام بالزيارات الميدانية للمعلمين في المدارس.

تحديث بيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي

ومن خلال موقع نور، يستطيع كل مدرس ومعلمة تعديل الرغبات وأدخال وتحديث البيانات بكل سهولة كما هو معتاد كل عام في هذا التوقيت، على معلمي السعودية مراعاة هذا التسجيل والتحديث حتى يتجنبوا الوقوع في الأخطاء وتفوت عليهم الفرصة التي تأتي في العام مرة واحدة فقط، علمًا بأن وزارة التعليم بالسعودية تعمل دائمًا في مساعدة المعلم بالارتقاء والوصول إلى أعلى درجة من درجات الثقافة التعليمية.

موقع نور

تحديث بيانات وإدخال رغبات المعلمين عبر موقع نور

يعلم الجميع أن رابط نظام نور المركزي هو الموقع والقبلة التعليمية الإلكترونية الوحيدة في المملكة العربية السعودية، حيث يقف على عاتقه كافة أمور التعليم داخل المدرسة ، يهتم بأمور الطلاب والطالبات من حيث متابعة المستوى التعليمي وربط ذلك مع ولي الأمر وإدارة المدارس، وأيضًا يهتم بالمدرس والمعلمة بكافة شؤونهم من حيث الترقي ومشاكلهم وانتقالاتهم الداخلية والخارجية.