تردد قناة دال dal on air على النايل سات التابعة لشبكة المجد لمتابعة برنامج الواقع همثون – بث مباشر قناة دال وبرنامج همثون

قناة دال الفضائية، تابعة لشبكة تلفزيون المجد وهي قناة جديدة ظهرت على قمري النايل سات والعرب سات، إذ انطلقت السبت 26 يناير لعرض برنامج الواقع المفتوح “همثون”، والذي يستند على معايير الذكاء وسرعة التفكير والبديهة وصفاء الذهن، وهو برنامج واقعي حياتي شبابي يقوم على روح المنافسة بين المتسابقين، تحت شعار “كل ثانية بتفرق” حيث يتسابق المتنافسون للحصول على مزيد من الثواني داخل حلبة المسابقة، ومدة البرنامج 3 أشهر، العشر أيام الأولى يتم وضع الـ 28 متسابق على رصيف الإنتظار ليتأهل منهم 24 للمرحلة التالية، وفي الشهر الثاني يودع همثون كل أسبوع متسابق.

تردد قناة “دال” لمتابعة برنامج الواقع همثون

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11137 H 7/8 27500 عرب سات بدر 4 12476 V 34 27500

تبث قناة “دال” الفضائية الجديدة بتقنية الـ HD وهذا يعني أنه يمكن استقبالها من خلال اجهزة استقبال القنوات التي تدعم هذه الميزة فقط، ومن المتوقع أن تحقق القناة نجاح كبير خلال الفترة المقبلة، خاصةً ببرنامج “همثون” المذاع حصرياً عليها، وبإعتبارها تابعة لشبكة تلفزيون المجد أي أنه أصبح لتلفزيون المجد قناتان، قناة القرآن الكريم الرئيسية العامة وقناة “دال” التي نعرضها الآن.