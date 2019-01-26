نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 الإستعلام عن نتيجة ابتدائية الأزهر برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

انتهت جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية من جميع أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، بعدما عكفت اللجان على الإنتهاء من جميع أعمال إعلان النتيجة، والتي شملت تصحيح كراسات إجابات تلاميذ وتلميذات الشهادة الإبتدائية ومراجتعها ورصد الدرجات تمهيداً لرفع النتيجة إلى وكيل مشيخة الأزهر الشريف لإعتمادها وإعلان النتيجة، حيث تعد نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهر محل اهتمام وقلق كبير من قبل الطلبة وأولياء أمورهم لما تمثله من تأثير على المراحل الدراسية المقبلة ولأهمية الشهادة الإبتدائية والتي بها يستعد الطالب للإنتقال إلى الشهادة الإعدادية ومرحلة اتمام شهادة التعليم الأساسي.

كانت امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019 هذا العام، قد بدأت الأربعاء 2 يناير وانتهت الثلاثاء 8 يناير 2019، أدى خلالها الطلبة والطالبات في مختلف المعاهد الأزهرية على نطاق محافظات الجمهورية امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول، وهي مواد:- القرآن الكريم – الدراسات الإجتماعية – التربية الإسلامية – العلوم – اللغة العربية والإملاء – الخط العربي – الرياضيات – التربية الفنية – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي، وينتظرون بشغف مع أولياء أمورهم إعلان نتيجتهم بالدرجات التفصيلية في جميع المواد التي امتحنوها خلال الفصل الدراسي الأول

نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 من هنا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الترم الأول 2019

“لم تظهر النتيجة”

من المقرر أن يعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية – الصف السادس الإبتدائي الأزهري – خلال أيام، بعد أن انتهت جميع أعمال إعلان النتيجة ولم يتبقى إلى إعتمادها ومن ثم نشرها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، ليستعلم عنها التلاميذ والتلميذات برقم الجلوس، على أن تُعلن النتيجة رسمياً في المعاهد الأزهرية في اليوم التالي على ظهورها على موقع بوابة الأزهر ويستلم الطلاب شهاداتهم الرسمية.

الحصول على نتيجة الإبتدائية الأزهرية الترم الأول

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لنتيجة الإبتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 من هنا.

متابعتنا في “عرب فور نيوز” للحصول على رابط النتيجة المباشر في نفس لحظة إعلانها رسمياً.

ترك تعليق أسفل المقال للمساعدة في إحضار النتيجة بالدرجات التفصيلية.

للحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية وسنوات النقل محافظة القاهرة من هنا.

تحديث

آخر أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية، والتي كان محدد لها يوم الخميس 24 يناير، ولكن قررت مشيخة الأزهر تأجيل إعلان النتيجة بسبب تأخر بعض المعاهد في حصر ورصد الدرجات، على أن يتم إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة وبحد أقصى منتصف الأسبوع الجاري أي يوم الأثنين أو الثلاثاء، على أن نتابع معكم وننقل تباعاً كافة ما يتعلق بنتيجة الإبتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 من أخبار، وننشر رابط النتيجة من البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف فور ظهورها.