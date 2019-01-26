نتيجة الإعدادية الأزهرية الآن برقم الجلوس الترم الأول 2019 من بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي – تم اعتماد نتيجة اعدادية الأزهر

أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ على خليل، أنه قد تم بالفعل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 الخميس 24 يناير، وتجري الآن عمليات رفع النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، ليستعلم عنها الطلبة والطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمعاهد الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تأجل إعلان النتيجة إلى اليوم السبت بدلاً من الخميس الماضي، وسيحصل الطلبة على تفصيل الدرجات في امتحانات الترم الأول، حيث قامت المعاهد الأزهرية في وقت سابق برفع النتيجة إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة لإعتمادها ومن ثم نشرها مباشرةً لتصبح متاحة للإستعلام عنها برقم الجلوس والإسم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.

كانت لجان الإعدادية الأزهرية، حسبما أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد انتهت في وقت سابق من جميع أعمال إعلان النتيجة، حيث تم تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019، ومن ثم الإنتهاء من عمليات الرصد والمراجعة للدرجات، وبعدها قامت المعاهد برفع النتيجة إلى وكيل مشيخة الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس لإعتمادها ونشرها على الموقع الإلكتروني اليوم، وتصبح متاحة للطلبة في المعاهد للحصول على الشهادات الرسمية بداية من غداً الأحد.

هذا وقد كانت امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019، قد انتهت في التاسع من يناير الجاري، وانتهت امتحانات الإعدادية الأزهرية في العاشر من يناير بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، كما انتهت اليوم أيضاً آخر أيام امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري، مع العلم أن نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية يتم ظهورهما معاً في نفس اليوم، وللحصول على نتيجة الإبتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

موقع الأزهر التعليمي من هنا.

ننشر في “عرب فور نيوز” نتيجة الإعدادية الأزهرية فور ظهورها.. تابعونا.

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تحديث

نتابع معكم آخر أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 والإبتدائية، حيث من المقرر ظهورها خلال ساعات قليلة، بعدما أكدت المصادر اعتمادها بالفعل وجاري رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف وموقع الأزهر التعليمي، يتم نشر النتيجة مباشرةً داخل المقال بعد ظهورها على الفور.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية الأزهرية

يوفر موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس، فبعد الدخول على الرابط من الأعلى، يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه في الشهادة الإعدادية الأزهرية داخل المربع المخصص لرقم الجلوس، ومن ثم الضغط على عرض النتيجة، والإنتظار قليلاً لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمجموع الكلي والدرجات التفصيلية لكل المواد.

ننشر تباعاً كافة ما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من أخبار.