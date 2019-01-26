كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حنان مطاوع تروي تفاصل مسلسل "دهشة" مع الفنان يحيى الفخراني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنانة حنان مطاوع، إنها من احدى معجبين الفنان يحيي الفخراني، وكانت تتمنى أن تعمل معه في احدى مسلسلاته، لافته إلى أنها شعرت بإحباط شديد عندما فشلت في المشاركة معه من قبل مسلسل "دهشة".

واشارت "مطاوع"، خلال الندوة التكريميه لها ، التي نظمت ضمن فعليات اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخمسين اليوبيل الذهبي، إلى أن مسلسل "دهشة"، لم يكن ترشيح الفنان يحيى الفخراني، ولكن نجله المخرخ، مؤكده على أنها تجربة ممتعه لانها تمثل امام فنان عبقري مثل "الفخراني"، على الرغم من أن الدور التي جسدته كان قاسي على المشاهد.

واضافت الفنانة، أنها تعلمت من تلك التجربة، وكانت اضافه كبيره لها في مشواره الفني، لافته إلى أن الفنان يحيى الفخراني داخل العمل وخارجه يضرب بذراعية عرض الحاط في التعامل مع فريق العمل.

يشار إلى أن الفنانة حنان مطاوع، ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة. تزوجت المخرج السينمائي امير اليماني في اب 2016.

ويذكر أن المعرض ينطلق بمشاركة ٣٥ دولة منها ١٠ دول إفريقية ٣ منها تشارك لأول مرة، هي: كينيا، غانا، نيجيريا، و١٦ دولة من آسيا، و٧ دول من أوروبا، و٢ من الأمريكتين.

ويبلغ عدد دور النشر المصرية ٥٧٩، منها ٦٢ دار نشر تشارك لأول مرة، و٥١٧ شاركت في الدورات السابقة، أما دور النشر الأجنبية وصل عددها إلى ١٧٠ دار نشر، منها ٢٤ تشارك لأول مرة، و١٤٦ شاركت في الدورات السابقة، بإجمالي عدد أجنحة ٧٢٣ للعرض والبيع، وإجمالي عدد الناشرين ١٢٧٤ شامل التوكيلات، وعددها ٥٢٥ توكيلا، بما يقرب من ٨٠٠ ألف عنوان، وبلغ إجمالي عدد دور النشر هذا العام ٧٤٩ دار نشر بزيادة ٥٣ دار نشر عن العام الماضي يعرضون إصدارات في مختلف ألوان المعرفة على مساحة ٢٤ ألف متر مربع من إجمالي مساحة المعرض التي تبلغ ٤٥ ألف متر مربع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح الدورة الجديدة للمعرض، للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الجمهورية بحضور كبار قيادات الدولة المصرية، وأجرى جولة تفقدية لأجنحة المعرض بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.