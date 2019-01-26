كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو يوسف يتعاقد مع "فنون مصر" لرمضان ٢٠١٩ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعاقد الفنان عمرو يوسف، مع شركة "فنون مصر" لمسلسل دراما رمضان المقبل لعام ٢٠١٩، ولم يتم الإعلان عن اسم المسلسل حتي الآن.
وأكد المنتج ريمون مقار، ان المسلسل تأليف نبيل عبد الحميد و محمود حجاج وإخراج محمد سلامة و انتاج مجموعة فنون مصر لريمون مقار والفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، ومن المقرر بدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.
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