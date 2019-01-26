كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليا مصطفى تبحث عن "قمر هادي" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الفنانة داليا مصطفي إلى أسرة مسلسل "قمر هادي"، حيث تم اختيارها لتكون البطلة أمام الفنان هاني سلامة، إخراج رؤف عبد العزيز والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

والمسلسل من نوعية مسلسلات الإثارة والتشويق والأكشن، وتأليف إسلام حافظ ويشارك في بطولته يسرا اللوزي وهادي الجيار وتجسد فيه داليا دورا مختلفا عما قدمته في السابق.

يذكر أن داليا مصطفي انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل البيت الكبير الجزء التاني إخراج محمد النقلي.