نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في مصر

ننقل لكم في وكالة سوا الاخبارية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول فى جميع المحافظات فور الاعلان عنها، وذلك عقب انتهاء طلبتها من الامتحانات، حيث وتواصل كنترولات الشهادة الاعدادية أعمال التصحيح ورصد الدرجات من أجل سرعة إعلان نتائج الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 فور نشرها، هنــا

وتعد محافظات الإسكندرية والقاهرة والشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وأسوان وسوهاج وأسيوط من أوائل المحافظات التى تظهر بها نتيجة الشهادة الإعدادية فى الترم الأول.

يشار إلى أن أعمال الكنترولات في الشهادة الاعدادية تختلف من محافظة لأخرى بحسب أعداد الطلاب، التابعين لكل محافظة على حدة.