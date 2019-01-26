انطلاق برنامج همثون على قناة دال على نايل سات وعرب سات

كشفت قناة دال السعودية الجديدة منذ قليل، عن إطلاق برنامج همثون الشبابي المميز، والذي يعد أحد أحدث البرامج التي تعتمد على كافة معايير الذكاء والتركيز وصفاء الذهن لكافة المتسابقين، حيث يعد من برامج المسابقات المميز في المملكة العربية السعودية.

برنامج همثون، هو برنامج شبابي مميز واقعي، يسرد كافة تفاصيل حياة الشباب بشكل تنافسي مفتوح، حيث يهتم البرنامج بإبراز إعلاميين فاعلين في المجتمع السعودي، ويشارك في البرنامج العديد من الشباب من كافة مناطق المملكة.

تردد قناة دال على نايل سات وعرب سات

وقد كشفت قناة دال الفضائية، عن إذاعة البرنامج بشكل مجاني لكافة المواطنين في المملكة، حيث تبث برامجها عبر قمر نايل سات عبر التردد 11137، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 7/8، كما تعمل القناة على القمر الصناعي عرب سات بدر 4، وذلك على التردد 12476، الاستقطاب عامودي، معامل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

حيث يحمل البرنامج شعار كل ثانية تفرق، ويتنافس كافة المشاركين في البرنامج على الفوز بالكثير من الثواني، والتي تساعد في الحصول على المزيد من الساعات التي تساعدهم في البقاء على حلبة المنافسة لأكبر وقت ممكن.