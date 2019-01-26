استقرار سعر السمك في سوق العبور بسعر الجملة

استقرت أسعار الأسماك اليوم، داخل سوق العبور للبيع بالجملة، حيث قد سجل سعر كيلو سمك البلطي الكبير بنحو 23.5 جنيه مصري، كما قد بلغ سعر بيع كيلو سمك بلطي رقم 2 فقد بلغ نحو 20 جنيه مصري، وأما عن سعر كيلو سمك بلطي رقم 3 فقد بلغ نحو 9 جنيه مصري، وأما عن سعر كيلو سمك البياض البلدي فقد بلغ نحو 35 جنيه مصري.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور