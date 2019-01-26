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استقرار سعر السمك في سوق العبور بسعر الجملة

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هاجر إبراهيم 0 0 تبليغ

استقرت أسعار الأسماك اليوم، داخل سوق العبور للبيع بالجملة، حيث قد سجل سعر كيلو سمك البلطي الكبير بنحو 23.5 جنيه مصري، كما قد بلغ سعر بيع كيلو سمك بلطي رقم 2 فقد بلغ نحو 20 جنيه مصري، وأما عن سعر كيلو سمك بلطي رقم 3 فقد بلغ نحو 9 جنيه مصري، وأما عن سعر كيلو سمك البياض البلدي فقد بلغ نحو 35 جنيه مصري.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

  • سعر كيلو سمك مرجان فقد بلغ نحو 41 جنيه.
  • سعر كيلو سمك قشر البياض فقد بلغ نحو 45 جنيه مصري.
  • سعر كيلو الكابوريا بلغ نحو 140 جنيه مصري.
  • سعر كيلو سمك المكرونه الخليجي فقد بلغ نحو 40 جنيه.
  • سعر كيلو المكرونة السويسي فقد بلغ نحو 66 جنيه.
  • سعر كيلو المكرونة المجمدة فقد بلغ نحو 25 جنيه.
  • كما أنه يتراوح سعر سمك الوقار ما بين 40 إلى 80 جنيه.
  • سعر كيلو سمك السردين المجمد فقد بلغ نحو 25 جنيه.
  • سعر كيلو الجمبري رقم 1 فقد بلغ نحو 325 جنيه.
  • سعر كيلو سمك البربون فقد بلغ نحو 35 جنيه.

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