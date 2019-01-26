نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة الشرقية .. كفر الشيخ .. البحيرة برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظات “الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة” نقدمها لكم من موقعنا عرب فور نيوز، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول “نصف العام” في جميع المحافظات المصرية عبر مواقع مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة في جميع المحافظات فور ظهورها من خلال الروابط التي سنقوم بتوفيرها لكم في هذا المقال.

هذا حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظات الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة عبر مواقع مديرية التربية والتعليم فور ظهورها مباشرة، كما قامت الوزارة أيضًا برفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظات خلال السنوات الماضية، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط، وهذا من خلال الروابط المباشرة للنتائج والتي سنقوم بوضعها لكم في هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” في محافظات الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة، فور الانتهاء من عمليات التصحيح، بحيث يمكنكم معرفة النتيجة من خلال الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب فقط، وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، هذا بعد رفع الوزارة نتائج الطلاب للشهادة الاعدادية عبر موقعها الإلكتروني.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية سيتم الإعلان عنها عبر الرابط التالي، هذا وقد وصلت نسبة نجاح الطلاب العام الماضي 2018 إلى 78.17%، كما قامت الوزارة برفع النتيجة وقتها عبر موقعها الإلكتروني التابع لمحافظة الشرقية، هذا ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط عبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

حققت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح 90.04% العام الماضي، وقامت وزارة التربية والتعليم برفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول “نصف العام” برقم جلوس الطالب من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة سيتم الإعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، حيث سجلت النتيجة نسبة نجاح 67.73 ٪ العام الماضي 2018، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الطلاب في الصف الثالث الاعدادي الترم الأول “نصف العام” برقم جلوس الطالب فقط من خلال موقع مديرية التربية والتعليم وذلك باتباع الخطوات التالية:

للاستعلام عن النتيجة، قم بترك رقم جلوس الطالب مصحوبًا باسم المحافظة التابع لها في تعليق على هذا المقال، وسنقوم بتوفير النتيجة لكم في أقرب وقت.