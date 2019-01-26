تردد قناة دال DalOnAir على نايل سات وعرب سات الناقلة لبرنامج همثون

أعلنت قناة دال، عن إطلاق برنامج همثون السعودي والذي يعد أحد برامج الواقع والتي تعتمد على معايير الذكاء والتركيز وصفاء الذهن مع سرعة البديهة، حيث إن البرنامج هو برنامج واقعي حياتي شبابي تنافسي، والتي يساعد في إبراز إعلاميين فاعلين

حيث ينطلق برنامج همثون السعودي، تحت شعار كل ثانية تفرق، ويتسابق المتنافسون من أجل كسب المزيد من الثواني والتي تساعد في الحصول على ساعات البقاء على حلبة المنافسة.

تردد قناة دال على نايل سات وعرب سات

حيث سوف يتم إذاعة برنامج همثون على قناة دال الفضائية، عبر قمري نايلسات التردد 11137، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 7/8، وتبث القناة عبر قمر عربسات بدر4 فتبث قناة دال على التردد 12476، الاستقطاب عامودي، معامل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

وسوف تبدأ العشرة أيام الأولى من برنامج همثون بدخول 28 متسابق للتصفيات، وذلك تحت شعار رصيف الانتظار، وسوف يتأهل منهم 24 متسابقاً فقط للمرحلة التالية، وسوف يتم خوض التحدي على مدى 3 أشهر مليئة بالواقعية والمفاجئات، والتي سوف تشهدها كافة حلقات البرنامج.