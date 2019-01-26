“استعلم برقم الجلوس” نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 نصف العام “سته ابتدائي” جميع المحافظات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية -قريبا

ينتظر تلاميذ الصف السادس الابتدائي الأزهري في جميع محافظات جمهورية مصر العربية “القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والأسكندرية ومطروح والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية والفيوم وأسيوط والمنيا وبني سويف وسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء وقنا وأسوان” إعلان نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول للعام 2019 خلال الأسبوع القادم، ومن خلال هذا المقال ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

في جو يسوده الهدوء والحب بدأ طلاب الشهادة الأزهرية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 يوم الأربعاء الماضي الموافق 2/1-2019 وتستمر الامتحانات إلى يوم الثلاثاء الموافق 8-1-2019، ويمتحن الطلاب في هذه الفترة في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم وهى مواد القرآن الكريم واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والتربية الدينية والرياضيات، وعقب انتهاء الامتحانات وبالتحديد يوم الجمعة القادم الموافق 11-1-2019 سوف تبدأ مباشرة أعمال التصحيح لجميع أوراق الإجابات الخاص بالطلاب.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2019

تقدم بوابة الأزهرة الإلكترونية الكثير من الخدمات لطلاب الازهر الشريف في كل مكان في أنحاء الجمهورية، وقد أكد فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الكريم أن نتيجة امتحانات التيرم الأول 2019 لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية سوف تكون متاحة هذا العام إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الشريف، وذلك عن طريق الدخول على الموقع واختيار المرحلة التعليمية وكتابة رقم الجلوس والضغط على مربع عرض النتيجة.نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 ترم اول

إعلان نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول

سوف نتابع معكم خلال هذه الأيام إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول من خلال الروابط الرسمية الخاصة بالأزهر الشريف والتي سبق وتم التنويه عنها، وأيضا سوف نقوم بالإعلان عن نسبة النجاح فور إعتماد النتيجة رسمياً.