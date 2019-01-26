نتائج امتحانات الأزهر الشريف 2019

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نتابع مع جميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي الأزهري في جميع محافظات جمهورية مصر العربية آخر الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول، حيث هناك بحث مكثف من قبل طلاب الإبتدائية الأزهرية وأولياء الأمور عن نتيجة الترم الأول 2019، وسوف نقدم لكم عبر موقع عرب فور نيوز تغطية مستمرة لأخبار إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري، كما سنوفر لكم رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها رسميا.
نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019
كانت امتحانات الابتدائية الأزهرية في جميع المناطق الأزهرية في جميع أنحاء الجمهورية قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 2-1-2019 وانتهت الامتحانات التحريرية والشفوية يوم الثلاثاء الموافق 8-1-2019، وسوف تبدأ أعمال التصحيح في جميع الكنترولات المركزية في جميع المحافظات يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019، ولن تستغرق أعمال التصحيح سوى أربعة أيام فقط، وبعدها مباشرة سوف تبدأ أعمال الكنترولات من رصد وتجميع ومراجعة تمهيدا لإرسال النتائج إلى الكنترول المركزي بالقاهرة ليتم اعتماد نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول تمهيدا لعرضها على جميع الطلاب.
بوابة الأزهر الإلكترونية
أكد فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف أنه سوف يقوم باعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية فور انتهاء جميع الكنترولات في جميع المناطق الأزهرية في جميع أنحاء الجمهورية من أعمال الكنترولات الخاصة بها وإرسال النتائج إلى ديوان عام المشيخة بالقاهرة، وقد أكد فضيلته أن نتيجة التيرم الأول 2019 فور اعتمادها رسميها سوف تكون متاحة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس.نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 ترم اول
- ما زالت الكنترولات المركزية في جميع محافظات الجمهورية لم تنتهي حتى اليوم من الأعمال المسندة إليها، وعقب الانتهاء سوف يتم اعتماد نتيجة الابتدائية الأزهرية مباشرة.
- يتوق جميع طلاب وطالبات الأزهر في جميع المحافظات أن يتم الإعلان عن نتيجة الابتدائية الأزهرية منتصف الإسبوع القادم.
- أكد الشخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية التيرم الأول 2019 سوف يتم اعتمادها يوم الخميس القادم الموافق 24-1-2019.
- ساعات قليلة تفصلنا عن قيام مشيخة الأزهر باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية التيرم الأول 2019 والتي ستعتمد سميا اليوم الخميس.
- ما زلنا في انتظار إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية التيرم الأول 2019 والتي لم تعلن حتى الآن.
- حتى الآن لم تعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والتي كان من المفترض اعتمادها أمس الخميس.
- هناك توقعات تؤكد اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية التيرم الأول 2019 اليوم السبت.
- في إطار مواكبة الأزهر الشريف للتقدم التكنولجي أطلق قطاع المعاهد الأزهرية منذ قليل تطبيق بوابة الأزهر www.azhar.eg للأندرويد لمعرفة نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من هنا.