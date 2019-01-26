كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ربيع يضم نرمين ماهر إلى أبطال مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشارك الفنانة نرمين ماهر، إلى أسرة مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى يقوم ببطولته على ربيع، ومن المقرر طرحه خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل، والذى يشارك فيه بجانب ربيع نجم مسرح مصر كريم عفيفي، وليد فواز، أحمد سلطان وغيرهم.
المسلسل من إخراج وائل إحسان وتأليف كل من أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحى، شريف يسرى، كما تعيش نرمين ماهر انتعاشة فنية خلال الفترة الأخيرة، حيث شاركت فى مسلسل سامح حسين "سرايا حمدين" بجانب مشاركتها فى "سلسال الدم".
ويعد مسلسل "فكرة بمليون جنيه" التجربة الثانية على التوالى الذى يشارك فيه على ربيع مع المخرج وائل إحسان فى الموسم الدرامى برمضان، حيث قدما معاً العام الماضى مسلسل "سك على إخواتك".
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