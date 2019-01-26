تطورات قضية طفل البلكونة في مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط سيدة طفل البلكونة بعد انتشار الفيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ورجال الداخلية، ومباحث 6 أكتوبر؛ لسرعة تدخلهم والنجاح في القبض على سيدة واقعة "طفل البلكونة".

وأشارت " العشماوي" في بيان اليوم، إلى أنه فور تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام، مساء أمس، سارعت أجهزة الأمن للقبض على السيدة المذكورة ونجحت في إلقاء القبض عليها، وجار عرضها على النيابة المختصة والتي ستباشر التحقيقات.

وأكدت "العشماوي"، سرعة استجابة مكتب النائب العام، ورجال الداخلية، لجميع البلاغات التي يتقدم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مشيدة بما تم اتخاذه من إجراءات سريعة في واقعة "طفل البلكونة"ّ.بحسب صحيفة مصراوي

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، في واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي " لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدي الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر ، بمدينة 6 أكتوبر ، محافظة الجيزة، لتعرض حياته للخطر، وسط صراخ و إستغاثة الطفل، وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وانتشر فيديو طفل البلكونة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من السخط على الأم التي عرضت حياة طفلها لخطر الموت.