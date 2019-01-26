ام كلثوم في العلا بشتاء طنطورة

كانت الفنانة المصرية الراحلة ام كلثوم في العلا حاضرة في مهرجان شتاء طنطورة ، فكانت ألف ليلة وليلة وسيرة الحب وانت عمري حاضرة في المهرجان.

ففي حفلة قاربت الثلاث ساعات، توجتها كوكب الشرق بحضورها على مسرح سعودي أمام الجماهير مرة أخرى بعد رحيلها عن العالم منذ 44 عاماً.

وبحسب "الشرق الأوسط"، شهدت الأمسية حفل تكريمي لفن ورموز الأغنية الطربية التي توجتها أم كلثوم، عبر تقنية جديدة كانت نجمة الحفل ومحط الأنظار على مسرح المرايا في مهرجان "شتاء طنطورة".

وفي أجواء طربية، بدأت الليلة، بأداء موهبتين مصريتين بعضا من أغاني الفنانة أم كلثوم، وهما المطرب الشاب محمد الشرنوبي، والمطربة سناء نبيل، وهي حفيدة الفنانة الراحلة وكانت صاحبة الأداء الذهبي نظرا لما تملكه من حنجرة أشبه بجدتها أم كلثوم.

وكانت ليلة الأسبوع السادس في المهرجان، حفلة أم كلثوم أكبر استعراض لتقنية «الهولوغرام» التي تعتمد على المؤثرات الصوتية والمرئية بصورة أكثر قربا من المكان، وتعتمد بصورة أساسية على استعادة حضور الشخص المستهدف بتمثيل أدائي من شخص آخر شبيه، حيث قامت الفنانة المصرية صابرين، بأداء شخصية الفنانة.

وشهد الحفل حضورا فنيا ورسميا، في ليلة تم تخصيصها لأم كلثوم وإرثها الفني والثقافي، كان من ضمنه تكريم فاروق يوسف (من مواليد 1935) وهو آخر أفراد فرقتها الموسيقية الشهيرة، وهو من طعّم التجربة الفنية لآلة (الأكورديون) بالتراث الشرقي وطربه.

كما ويشهد مهرجان «شتاء طنطورة» مراسم احتفال لكبار الفنانين، منذ بدء حضوره في أواخر ديسمبر المنصرم، حيث استقبل الفنانين: محمد عبده، وماجدة الرومي، وعمر خيرت.

كما ويستعد لاستقبال الفنانين العالميين: بوتشيلي، وياني. وذلك في الأول من فبراير (شباط) المقبل، ثم الثامن من الشهر ذاته.