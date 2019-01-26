الأحوال المدنية توضح ضوابط تسجيل المواليد الجدد وتعلن عن قائمة الأسماء الغير مسموح بها

أن الأحوال المدنية بالمملكة كغيرها من الجهات الحكومية الرسمية داخل المملكة والتي تلعب دورا كبيرا لصالح المواطن والمقيم ولها العديد من الخدمات التي تقدمها ويستفيد منها المواطن والمقيم، ومن ضمن هذه الخدمات المقدمة منها خدمة تسجيل المولود الجديد لديها ليكون له صفة وأسم داخل المملكة، وتضع الأحوال المدنية بالمملكة أمام المواطن الذي يرغب في تسجيل طفله مجموعة من الشروط والضوابط تسهل عليه عملية التسجيل.

أولا: ضوابط تسجيل المولود الجديد

· يتم تسجيل أسم المولود بدون أللقاب مثل (الشريف – السيد – الحاج).

· لا يضاف في خانة الاسم عبارات مثل المعروف بكذا.

· ممنوع أسم المولود أن يكون مركب مثل ( قمر الزمان- محمد خالد).

· يمنع استخدام أسم يخالف الشريعة الإسلامية، مثل (عبد الرسول- عبد اللات).

· ممنوع استخدام الأسماء الأجنبية مثل ( مايا، راما ).

ثانيا: شروط تسجيل المواليد الجدد

· تخضع أسماء المواليد لنظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية للنظام والمطبقة بالمملكة.

· لا يسمح بتسجيل أسماء المواليد غير الجائزة شرعا مثل (عبد الرسول – عبد النبي ) والأسماء غير الملائمة اجتماعيا مثل (جحيش، حمير).

· لا يجوز التسمية للمواليد بالأسماء التي نصت الفتاوى الشرعية (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعدم جوازها مثل ( ملاك – عبد العاطي – عبد المصلح – نبي- نبيه – راما).

· البعد عن الأسماء المكروهة شرعا مثل (بره).

· عند تسجيل المواليد لابد من الالتزام بقواعد اللغة العربية.

· قيام الأحوال المدنية بإصدار بيان يحتوي علي 50 أسم تم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي وتم تعميمه على المستشفيات لكي لا يتم التسجيل بأي من هذه الأسماء الواردة به.

· ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة عند تسجيل الأسماء للمواليد الجدد.

· يتم تغيير الاسم المسجل قبل بيان الأحوال المدنية بذهاب ولي الأمر وتقديم طلب تغير أسم طفله لأسم جديد يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

· لا يسمح بتطابق أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في أسم واحد ويطبق هذا الإجراء علي المواطنين السعوديين فقط.

ما العلاقة بين علم النفس واختيار الأسماء الجديدة للمواليد؟

هناك علاقة وثيقة بين اختيار الآباء والأمهات لأسماء أطفالهم وبين علم النفس حيث أكدت الدكتورة / إيمان السيد أستاذة علم النفس في جامعة الملك سعود عن هذه العلاقة الوثيقة في اختيار الأسماء للمواليد الجدد، حيث قالت أن اختيار أسم المولود له أهمية كبيرة جدا وتأثير كبير علي مجتمعه، وعند الذهاب لقراءة كتاب “ابن القيم” ذكر أن الاسم له تأثير كبير علي صاحبه فالإنسان له نصيب من اسمه، وهي مقولة صحيحة من ناحيتي التوافق النفسي والاجتماعي له، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قام بتغيير بعض أسماء الصحابة بأسماء مستحبة تتوافق مع ما جاء في القران الكريم والبعيدة عن الضحك والاستخفاف.

كما تأتي أسماء المواليد من أسماء قديمة جدا يتبعها الآباء كنوع من التماشي مع العادات والتقاليد الموروثة، وهذه الأسماء يرفضها الأطفال خصوصاً الإناث مع شعورهم بإحساس القهر والظلم، أمام أسماء أطفال آخرين تساير موضة هذه الأيام.

كما أوضحت الدكتورة أن الأسماء الأعجمية مثل أسماء بعض أبطال المسلسلات والأفلام لها تأثير نفسي على سلوك الفرد وشخصيته، لذا لابد من حسن اختيار أسم المولود لأنها من إحدى أهم حقوق الطفل المسلم علي والديه.