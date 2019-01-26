موعد الحلقة 133 قيامة اطغرل الجزء الخامس مترجمة Diriliş Ertuğrul إعلان ارطغرل 133 مترجم

يبدو موعد الحلقة 133 قيامة اطغرل الجزء الخامس مترجمة هو ما يبحث عنه جميع متابعي المسلسل التاريخي، وبعد تأجيل عرض الحلقة 131 مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس للأسبوع المقبل، بناء على إعلان موقع النور الناقل الحصري لحلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس بنشر إعلان عبر الإنترنت أوضح خلاله أنه تم تأجيل الحلقة 131 قيامة ارطغرل الجزء الخامس وذلك بسبب احتفالات عيد الميلاد المجيد حيث يحتفل جميع المواطنين في العالم.

ومن خلال الدور المنوط به عبر موقعنا عرب فور نيوز نود أن نبلغكم متابعينا الكرام ومحبي وعاشق المسلسل التركي التاريخي أنه سيتم عرض الحلقات في المواعيد المحددة لها سابقاً، بخلاف الحلقة 131 التي تأجلت بسبب احتفالات عيد الميلاد المجيد، ولذلك نستعرض عليكم موعد الحلقة 133 قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجمة عبر موقع النور والقنوات الناقلة لها.

موعد عرض الحلقة 133 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

سيكون موعد الحلقة 133 قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجمة عبر القنوات الناقلة لها وموقع النور يوم الأربعاء الموافق 30-1-2019، فيما سيكون موعد الحلقة 131 يوم الأربعاء المقبل الموافق 16-1-2019 بعد أن تم تأجيلها بسبب إجازة عيد الميلاد المجيد.

وفي نفس السياق شهدت الحلقة السابقة من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس إنقاذ السيدة ايلبيلغي من القلعة بمساعدة تورغوت وبيبولات شقيق السيدة ابليغي فيما تم إنقاذ السيد ارتوك أيضاً المستشار السياسي لأرطغرل أمير القبائل التركية الذي معه جميع الأسرار المتعلقة بخان ارطغرل وخيمته، وقد السيد ارتوك عينيه على ايدي محاربي الأمير بهاء الدين.

القنوات الناقلة الحلقة 133 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

يمكنكم معرفة القنوات الناقلة الحلقة 133 قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجمة من خلال الرابط، كما سنقوم بوضع فيديو الحلقة 133 قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجمة وقت عرضها على القنوات وموقع النور.

إعلان ارطغرل 133 مترجم

نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إعلان ارطغرل 133 مترجم، والذي يشير إلى أحداث مثيرة تحملها الحلقة 133 قيامة ارطغرل الجزء الخامس.