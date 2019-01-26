نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة بني سويف، انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف إمتحانات نصف العام 2019، سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة بني سويف قريباً جداً ومن المتوقع أن تظهر خلال الإسبوع الجاري، وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف، سوف نقوم بنشر كافة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 لحظة بلحظة، ونشر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف.

من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة بني سويف، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم النقر على كلمة بحث داخل المربع وستظهر النتيجة ودرجات الطالب والمجموع الكلي، إليك رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف.

البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف

البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف

بدأ البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 في جميع محافظات مصر، حيث أن نتيجة تالتة اعدادي في محافظة بني سويف انهت يوم الخميس الماضي الموافق “24 ينايلا 2019″، وسيم الإعلان عن النتيجة فور الإنتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة، ثم اعتمادها من المهندس “شريف حبيب” محافظ بني سويف، وبعدها سيتم الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة بني سويف عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف، أو عبر وزارة التربية والتعليم لمحافظة بني سويف.

البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة بني سويف

تجرى الآن عمليات تصحيح الأوراق وأعمال الكنترول في محافظة بني سويف، وفور الانتهاء من اعمال التصحيح سوف تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة بني سويف، فقد أكدت بعض المصادر من وزارة التربية والتعليم لمحافظة بني سويف أن إمتحانات الشهادة الإعدادية لنصف العام 2019 مرّت بسلام ولم تتلقى الوزارة أي شكاوي من قبل الطلاب وأولياء الأمور والإمتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

من خلال رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف الذي قمنا بنشره مسبقاً يمكنكم الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة بني سويف، وموقعنا سيوافيكم بكل جديد يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، نتمنى لكم النجاح والتوفيق