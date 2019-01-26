القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble: أبرز مواجهات عرض مصارعة رويال رامبل وموعده

القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فمع اقتراب موعد العرض يتزايد البحث عن القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل الذي ينتظره عشاق المصارعة الحرة في جميع أنحاء العالم، ومن خلال السطور القادمة ستقدم لكم أسرة “عرب فور نيوز” القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2019.

القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble

سنتعرف الآن على القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة على مستوى العالم، والذي يشارك فيه عدد من كبار المصارعين المحترفين، حيث من المقرر أن يقام عرض رويال رامبل على ملعب تشيس فيلد في مدينة فينيكس ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما عن القنوات الناقلة لعرض المصارعة رويال رامبل فهم 3 قنوات:

قناة SKY SPORT: متاحة لسكان أوروبا فقط. القناة الرسمية للاتحاد WWE Network: وهي متاحة لمن هم داخل أمريكا وأوروبا، باشتراك شهري 10$. قناة OSN: متاحة لسكان الشرق الأوسط، ويمكنك الاشتراك بها من موقع OSN الرسمي، مقابل 10$.

مواجهات عرض رويال رامبل 2019

القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble

أما عن أبرز مواجهات عرض رويال رامبل WWE Royal Rumble والتي تم الإعلان عنها، فهي كما يلي:

( بدون ترتيب ) النزال الاول{ على بطولة WWE العالمي }:- بروك ليسنر X برون سترومان . النزال الثاني :- المعركة الملكية للسيدات . النزال الثالث:- المعركة الملكية للرجال . النزال الرابع { بطولة WWE }:- دانيال براين X اى جي ستايلز . النزال الخامس{ بطول الوزن المتوسط }:- ميرفي X أكيرا توزاوا X كاليستو X هيديو إيتامي . النزال السادس{ بطول سيدات الرو }:- روندا روزي X ساشا بانكس . النزال السابع { بطول سيدات سماك داون } :- اسكا X بيكي لينش . النزال الثامن { بطولة زوجي سماك داون }:- ذا بار شيمس وسيزارو X ذا ميز وشين مكمان .

موعد عرض رويال رامبل 2019

يقام عرض رويال رامبل 2019 في يوم الأحد القادم الموافق 27 يناير، في تلك المواعيد:

السعودية والاردن والكويت وفلسطين وقطر وسوريا ولبنان والعراق: الثانية بعد منتصف الليل.

الإمارات وعمان: الثالثة بعد منتصف الليل.

مصر وليبيا: الواحدة بعد منتصف الليل.

على أن تتراوح مدة العرض التمهيدي من ساعة إلى 3 ساعات، فيما تتراوح مدة العرض الرئيسي من 4 إلى 6 ساعات وربما أكثر نظرا لأهمية الحدث، علاوة على كثرة المواجهات.

تحديث: يمكنك غدا مشاهدة عرض رويال رامبل 2019 عبر القنوات الموضحة أعلاه.