نتيجة أولى ثانوي 2019 رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2018-2019 موقع وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات

يترقب الجمي إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 والتي سوف تظهر خلال الأيام قليلة القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي التجريبية، وسيتم إعلان نتيجة الأول الثانوي 2018-2019 بجميع المحافظات، محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية ودمياط وقنا والأقصر وأسوان وبقي المحافظات.

ووجهت ووزارة التربية والتعليم خطاباً جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لضرورة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي وفقاً لجميع الضوابط والمعايير والقواعد المتبعة لذات الشأن.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2018-2019

ويبحث ألآف الطلاب والطالبات الآن عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2018-2019 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، وكان السيد وزير التربية التعليم، قد أعلن خلال الفترة الماضية عن نظامالأوبن بوك، والتي تعد تجربة للطلاب، لمعرفة مدى استيعابهم وطريقة أسئلة الامتحانات.

وقد انتهى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من دخول الامتحانات يوم 24 يناير الماضي على أن بدأت الامحانات يوم 13 يناير الماضي وكان أول امتحان تجريبى بنظام الكتاب المفتوح.

رابط نتيجة الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2018-2019 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي تجارى برقم الجلوس

من خلال دخول موقع وزارة التربية والتعليم، سيتمكن الجميع من معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بجميع المحافظات، أسرة موقعنا تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.