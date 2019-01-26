موعد عرض مصارعة رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble: توقيت عرض رويال رامبل والقنوات الناقلة والمواجهات المعلنة

موعد عرض مصارعة رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble، يبحث عنه الكثير من الأشخاص، حيث قد اقترب توقيت عرض رويال رامبل أو ما يعرف باسم “المعركة الملكية”، ويعد عرض الرويال رامبل هو ثاني أقوى عروض مصارعة الحرة فى الوقت الحاضر أو فيما مضى من حيث نسبة المشاهدة وعدد الحضور، ومن خلال المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2019 وكذلك أبرز المواجهات المعلنة.

موعد عرض مصارعة رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble

أما عن موعد عرض مصارعة رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble، فمن المقرر أن يقام عرض رويال رامبل 2019 أو ما يعرف بـ”مهرجان المعركة الملكية” يوم الأحد القادم الموافق 27 يناير 2019، على ملعب تشيس فيلد في مدينة فينيكس ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

العرض التمهيدي لعرض رويال رامبل ستتراوح مدته من ساعة إلى 3 ساعات يضم الاستوديو التحليلي ومباراتين أو أكثر، فيما تتراوح مدة العرض الرئيسي من 4 إلى 6 ساعات وربما أكثر نظرا لأهمية الحدث، علاوة على كثرة المواجهات بين العرضين سماك داون لايف والرو.موعد عرض مصارعة رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble

طريقة شراء تذاكر عرض رويال رامبل

يمكنك حجز التذاكر من هنا موقع حجز تذاكر رويال رامبل 2019، حيث تتراوح أسعارها ما بين 26$ إلى 706$.

القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2019

والآن مع قائمة بالقنوات التي ستعرض مصارعة رويال رامبل:

القناة الرسمية للاتحاد WWE Network: وهي متاحة لمن هم داخل أمريكا وأوروبا، وهي مشفرة باشترك شهري 10$.

قناة OSN: متاحة لسكان الشرق الأوسط، ويمكنك الاشتراك بها من موقع OSN الرسمي، مقابل 10$.

قناة SKY SPORT: متاحة لدول أوروبا فقط.

القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble

مواجهات عرض رويال رامبل 2019

( بدون ترتيب ) النزال الاول{ على بطولة WWE العالمي }:- بروك ليسنر X برون سترومان . النزال الثاني :- المعركة الملكية للسيدات . النزال الثالث:- المعركة الملكية للرجال . النزال الرابع { بطولة WWE }:- دانيال براين X اى جي ستايلز . النزال الخامس{ بطول الوزن المتوسط }:- ميرفي X أكيرا توزاوا X كاليستو X هيديو إيتامي . النزال السادس{ بطول سيدات الرو }:- روندا روزي X ساشا بانكس . النزال السابع { بطول سيدات سماك داون } :- اسكا X بيكي لينش . النزال الثامن { بطولة زوجي سماك داون }:- ذا بار شيمس وسيزارو X ذا ميز وشين مكمان .

توقيت عرض رويال رامبل 2019

والآن مع توقيت عرض رويال رامبل 2019 حسب توقيت الدول العربية:

مصر وليبيا: الواحدة بعد منتصف الليل.

السعودية والاردن والكويت وفلسطين وقطر وسوريا ولبنان والعراق: الثانية بعد منتصف الليل.

الإمارات وعمان: الثالثة بعد منتصف الليل.

تحديث: سينطلق عرض رويال رامبل 2019 بعد نحو 5 أيام من الآن ومن المتوقع أن يتابع عرض رويال رامبل 2019 WWE Royal Rumble الكثير من محبي وعشاق المصارعة في جميع أنحاء العالم، وتستطيع مشاهدة العرض عبر القنوات الموضحة أعلاه.

تحديث: أيام قليلة وينطلق عرض رويال رامبل.

تحديث: من المقرر أن ينطلق غدا عرض رويال رامبل الذي يضم مجموعة من كبار المصارعين الرجال والنساء، ويمكنك مشاهدة العرض على القنوات الموضحة أعلاه.