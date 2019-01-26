موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات 2019 – موعد بداية الترم الثاني

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات، هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عنه عبر “جوجل”، حيث قد أعلنت وزارة التعليم عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2019 وذلك بعد أن أوشكت إجازة نصف العام على البدء، ومن خلال هذا الموضوع سنقدم لكم موعد بدء الترم الثاني في جميع المدارس والجامعات المصرية الخاصة والحكومية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات

حيث كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات وفقا للخطة الدراسية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الحالي 2018/2019، فمن المقرر أن يبدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات يوم 9 فبراير القادم، حيث ستبدأ إجازة نصف العام بشكل رسميا في 26 يناير الحالي.

حيث أن يوم 24 يناير هو آخر أيام امتحانات نصف العام وفقا لجداول الامتحانات الموضوعة من قبل الوزارة، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في 30 من شهر مايو، وفي 6 يونيو 2019 بالنسبة للصفوف من الثانى الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

تحديث: أكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني سيكون يوم 9 فبراير دون أي تأجيل كما أشيع خلال الفترة الماضية على الفيس بوم.