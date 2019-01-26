موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة الإسكندرية

أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، آمال عبد الظاهر، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019، من لمقرر أن يتم الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة الإسكندرية، بعد أن ينتهي الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019

وقد بدأت أعمال الكنترولات اليوم السبت 26 يناير 2019، في أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، ويستمر المعلمون في تصحيح أوراق امتحانات الطلبة والطالبات في كافة المواد الدراسية التي قاموا بدراستها خلال هذا العام الدراسي 2019، ولتي شملت مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بالإضافة إلى مادة الحاسب لآلي.

جدير بالذكر أن طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي قد انتهوا من تأدية الامتحانات الخاصة بالترم الأول للعام الدراسي 2018-2019، أول أمس الخميس الموافق 24 يناير، وبدأت على الفور الكنترولات المركزية الموجودة بالمحافظة في التجهيز لأعمال التصحيح والمراجعة للإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن.

يكنكم أن تقوموا بترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها، مع أطيب تمنياتنا للطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.